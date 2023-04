Ucraina, Santoro lancia la “staffetta per la pace”: “I leader prendano una posizione più decisa contro la guerra. Con noi tanti intellettuali” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Michele Santoro, Donatella Di Cesare, docente di filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma e Cristian Romaniello, ex onorevole e associato a “Servizio Pubblico“, hanno lanciato questa mattina un appello rivolto alla società civile, ai cittadini, ma anche a diverse forze politiche, per chiedere la pace immediata nel conflitto russo ucraino. Accanto all’appello, hanno presentato anche la staffetta per la pace, una manifestazione itinerante che si terrà il prossimo 7 maggio da Aosta a Lampedusa. “La piccola marcia è suddivisa in diverse basi – spiega Cristian Romaniello – questi punti si trovano su tutto il territorio nazionale. Le persone porteranno contemporaneamente una fiaccola da una base a un’altra e copriremo così tutto il percorso in circa un’ora”. Tra i leader ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Michele, Donatella Di Cesare, docente di filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma e Cristian Romaniello, ex onorevole e associato a “Servizio Pubblico“, hannoto questa mattina un appello rivolto alla società civile, ai cittadini, ma anche a diverse forze politiche, per chiedere laimmediata nel conflitto russo ucraino. Accanto all’appello, hanno presentato anche laper la, una manifestazione itinerante che si terrà il prossimo 7 maggio da Aosta a Lampedusa. “La piccola marcia è suddivisa in diverse basi – spiega Cristian Romaniello – questi punti si trovano su tutto il territorio nazionale. Le persone porteranno contemporaneamente una fiaccola da una base a un’altra e copriremo così tutto il percorso in circa un’ora”. Tra i...

