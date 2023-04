Ucraina-Russia, Cina: “Sosteniamo sforzi Ue per colloqui di pace” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per Pechino, i negoziati del 'piano Macron' dovrebbero tenere conto delle "legittime preoccupazioni di tutte le parti" La Cina sostiene gli sforzi europei per dare il via a colloqui di pace sull’Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, commentando durante un punto stampa la notizia, riferita dall’agenzia Bloomberg, secondo cui il presidente francese, Emmanuel Macron, starebbe cercando la sponda di Pechino per avviare negoziati tra Mosca e Kiev. Questi negoziati dovrebbero basarsi sugli “interessi fondamentali a lungo termine” dell’Europa e dovrebbero tenere conto delle “legittime preoccupazioni di tutte le parti”, ha affermato Wang, sottolineando che tutte le parti devono sforzarsi di stabilire una fiducia reciproca. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per Pechino, i negoziati del 'piano Macron' dovrebbero tenere conto delle "legittime preoccupazioni di tutte le parti" Lasostiene glieuropei per dare il via adisull’. Lo ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, commentando durante un punto stampa la notizia, riferita dall’agenzia Bloomberg, secondo cui il presidente francese, Emmanuel Macron, starebbe cercando la sponda di Pechino per avviare negoziati tra Mosca e Kiev. Questi negoziati dovrebbero basarsi sugli “interessi fondamentali a lungo termine” dell’Europa e dovrebbero tenere conto delle “legittime preoccupazioni di tutte le parti”, ha affermato Wang, sottolineando che tutte le parti devono sforzarsi di stabilire una fiducia reciproca. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… - CottarelliCPI : Condannato a 25 anni di carcere in Russia per aver criticato l'aggressione dell'Ucraina. La difesa di quest'ultima… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Qualsiasi risoluzione del conflitto deve garantire che la Russia paghi per i danni che ha causato': si l… - stefanoangeli50 : @1987BlackSaMash @Proteus1951 @putino dietro l'arruolamento di 40mila siriani per combattere coi Russi in Ucraina c… - PietroZ28203454 : Adnkronos: Ucraina, news e notizie di oggi: raid Russia con droni su Odessa. -