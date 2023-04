Ucraina, raid Russia con droni su Odessa: in fiamme una struttura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al momento non sono state segnalate vittime Le forze armate russe hanno utilizzato i cosiddetti droni kamikaze Shahed-136 per colpire durante la notte la regione meridionale di Odessa, in Ucraina, causando un incendio in una struttura. Lo ha detto il capo del comando militare della regione di Odessa, Yuri Kruk. Al momento non sono state segnalate vittime. I vigili del fuoco stavano lavorando per spegnere le fiamme. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al momento non sono state segnalate vittime Le forze armate russe hanno utilizzato i cosiddettikamikaze Shahed-136 per colpire durante la notte la regione meridionale di, in, causando un incendio in una. Lo ha detto il capo del comando militare della regione di, Yuri Kruk. Al momento non sono state segnalate vittime. I vigili del fuoco stavano lavorando per spegnere le. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Ucraina, raid Russia con droni su Odessa: in fiamme una struttura - fisco24_info : Ucraina, raid Russia con droni su Odessa: in fiamme una struttura: (Adnkronos) - Al momento non sono state segnalat… - MediasetTgcom24 : Kiev: raid nelle ultime ore nell'oblast di Sumy, muore una donna #Ucraina #Russia #guerra #19aprile - leone52641 : RT @Violetta_2021: Ucraina, troppi feriti: russi trasformano palestra in ospedale | Putin a ministro cinese: 'Bene la cooperazione militare… - SLN_Magazine : Ucraina, nessuna tregua di Pasqua: due ragazzi uccisi in raid Russia. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -