Ucraina | Mosca | ' responsabilità problemi ispezioni grano è di Kiev'

Mosca, 19 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno accusato l'Ucraina di aver commesso reati di corruzione e di ostruzionismo riguardo l'ispezione e la registrazione delle navi che trasportano grano. La responsabilità della cessazione delle ispezioni è Ucraina, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che il Centro di coordinamento congiunto, istituito a Istanbul e che sovrintende al patto per l'esportazione del grano ucraino, ha incontrato "difficoltà" nella registrazione delle navi, "causate dai funzionari ucraini e delle Nazioni Unite". "Kiev cercare di sfruttare il più possibile questa iniziativa - ha affermato la Zakharova - e chiede tangenti per massimizzare i suoi vantaggi ...

