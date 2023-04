(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La Corea del Sudcon ledi cui la Corea del Nord sarà dotata. Il vicepresidente del consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitryhato la Corea del Sud in seguito alla notizia chepotrebbe cambiare la sua posizione sull’invio diall’. “C’è qualcun altro disposto ad aiutare i nostri nemici – ha scritto su Telegram l’ex presidente russo -. Il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, lo Stato è pronto a fornireal regime di Kiev. Fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la possibilità di fornireletali a Kiev fosse completamente esclusa”. “Mi chiedo ...

