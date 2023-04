Ucraina: Mattarella, 'unità Ue bene primario da salvaguardare' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "A questo insensato tentativo di sovvertire le regole dell'ordine internazionale, l'Unione europea ha saputo reagire con fermezza e -con unità di intenti - continuerà a sostenere l'Ucraina. Oggi dobbiamo lavorare tutti per preservare il valore di questa unità. È un bene primario che va assolutamente salvaguardato. Fronteggiare con successo le gravi conseguenze del perdurare del conflitto, dall'esplosione dei fenomeni migratori alle crescenti diseguaglianze economiche e sociali, all'insicurezza energetica e alimentare, è la sfida alla quale gli europei sono chiamati". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia. "Con lucidità -ha proseguito il Capo dello Stato- va compreso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "A questo insensato tentativo di sovvertire le regole dell'ordine internazionale, l'Unione europea ha saputo reagire con fermezza e -condi intenti - continuerà a sostenere l'. Oggi dobbiamo lavorare tutti per preservare il valore di questa. È unche va assolutamente salvaguardato. Fronteggiare con successo le gravi conseguenze del perdurare del conflitto, dall'esplosione dei fenomeni migratori alle crescenti diseguaglianze economiche e sociali, all'insicurezza energetica e alimentare, è la sfida alla quale gli europei sono chiamati". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia. "Con lucidità -ha proseguito il Capo dello Stato- va compreso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mattarella in Polonia: «Daremo sostegno all’Ucraina finchè è necessario e sotto ogni profilo, militare, finanziario… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'Inorriditi dagli atti della Russia'. Il presidente a Varsavia: 'Piena sintonia sulla necessi… - Quirinale : #Mattarella: è preminente l’interesse e l’attenzione al settore della sicurezza, per quel che sta avvenendo, con la… - paolagi25533773 : RT @FabGiagnoni: Perché questo 'presidente' che non ho mai considerato mio neanche quando veniva slinguazzato da tutti ricorda le vittime d… - GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… -