Ucraina | Mattarella | ' nessuno può restare indifferente di fronte ad aggressione Russia'

Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "Liliana Segre ci ammonisce: 'la memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza'. Parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta avvenendo a poca distanza da qui, ai confini dell'attuale Unione europea. nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, un Paese sovrano, libero, indipendente, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili per lasciare la popolazione al gelo e al buio". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia. "Oggi l'Europa -ha evidenziato ancora il ...

