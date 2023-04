Ucraina | Lula corregge il tiro e condanna l' invasione russa dell' Ucraina

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un passo di lato e una precisazione per non far apparire la neutralità come equidistanza tra aggredito e aggressore. Dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazioni in merito alla guerra in...

Dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazioni in merito alla guerra in, il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva , ha smorzato i toni precisando che il suo governo "condanna ...... nuovo capitolo della polemica tra Stati Uniti e Brasile sull': Washington ha definito "... Il presidente Luiz Inacioda Silva , durante il suo viaggio della scorsa settimana in Cina e ...I funzionari degli Affari esteri dell'Unione europea sarebbero molto preoccupati per la retorica sempre più ostile disull', che ricalca le dichiarazioni russe ed esorta Europa e Stati ...

Dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazioni in merito alla guerra in Ucraina, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha smorzato i toni precisando che il suo governo «condanna la ...Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, durante il suo viaggio della scorsa settimana in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, ha espresso dure critiche alla posizione di Washington sulla guerra. «Siamo ...