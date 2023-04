Ucraina, l’annuncio di Kiev: arrivati i missili Patriot (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Oggi il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati ??in Ucraina”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando Olanda, Germania e Stati Uniti. I Patriot sono un sistema sofisticato di missili terra aria guidati che possono individuare ed abbattere sia missili che velivoli, offrendo quindi una protezione completa a civili ed eserciti. Ideati negli anni Sessanta per proteggere l’Europa dall’Unione Sovietica, sono stati dispiegati negli anni Ottanta e sono diventati il sistema di difesa aerea più usato in tutto il mondo. Una batteria di Patriot – il cui costo è stimato su un miliardo di dollari, con ogni missile che costa tra i 3 e i 4 milioni – ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Oggi il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aereasono??in”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando Olanda, Germania e Stati Uniti. Isono un sistema sofisticato diterra aria guidati che possono individuare ed abbattere siache velivoli, offrendo quindi una protezione completa a civili ed eserciti. Ideati negli anni Sessanta per proteggere l’Europa dall’Unione Sovietica, sono stati dispiegati negli anni Ottanta e sono diventati il sistema di difesa aerea più usato in tutto il mondo. Una batteria di– il cui costo è stimato su un miliardo di dollari, con ogni missile che costa tra i 3 e i 4 milioni – ...

