Ucraina, l’annuncio di Kiev: arrivati i missili Patriot (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro della Difesa ucraino: "Nostro bellissimo cielo ora più sicuro" “Oggi il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati ??in Ucraina”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando Olanda, Germania e Stati Uniti. I Patriot sono un sistema sofisticato di missili terra aria guidati che possono individuare ed abbattere sia missili che velivoli, offrendo quindi una protezione completa a civili ed eserciti. Ideati negli anni Sessanta per proteggere l’Europa dall’Unione Sovietica, sono stati dispiegati negli anni Ottanta e sono diventati il sistema di difesa aerea più usato in tutto il mondo. Una batteria di Patriot – il cui costo è stimato su un miliardo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro della Difesa ucraino: "Nostro bellissimo cielo ora più sicuro" “Oggi il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aereasono??in”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando Olanda, Germania e Stati Uniti. Isono un sistema sofisticato diterra aria guidati che possono individuare ed abbattere siache velivoli, offrendo quindi una protezione completa a civili ed eserciti. Ideati negli anni Sessanta per proteggere l’Europa dall’Unione Sovietica, sono stati dispiegati negli anni Ottanta e sono diventati il sistema di difesa aerea più usato in tutto il mondo. Una batteria di– il cui costo è stimato su un miliardo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, l'annuncio di Kiev: arrivati i missili Patriot: (Adnkronos) - Il ministro della Difesa ucraino: 'Nostro be… - Luxgraph : Arrigo Vecchioni e l’annuncio del padre Roberto dopo la morte: «Adesso mio figlio è in pace» #corriere #news #2022… - Pholey_vn : RT @Lukyluke311: 16/ “L'apparizione di Brennan a Kiev poco prima dell'annuncio di una violenta repressione nell'Ucraina orientale è troppo… - Luc63765886 : @Agenzia_Ansa Lo stesso che disse che la Russia non avrebbe mai invaso l'Ucraina e che annunciò il ritiro dei carri… - ntky0 : RT @Ivan_Grieco: Annuncio importante! Il 3 Giugno primo evento dal vivo della Miniera a Roma. Il tema sarà la Guerra in Ucraina, ospiti d'e… -