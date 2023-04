Ucraina: la Cina sostiene la Ue per promuovere il riavvio dei colloqui di pace (Di mercoledì 19 aprile 2023) Qualcosa si muove? Speriamo di sì: La Cina sostiene l'Ue "nel promuovere il riavvio dei colloqui di pace" per l'Ucraina "il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Qualcosa si muove? Speriamo di sì: Lal'Ue "nelildeidi" per l'"il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il viaggio di #Macron in Cina, con annesse dichiarazioni, rischia in indebolire e dividere l’Europa, facendo il gio… - sandrogozi : Il viaggio di #Macron in #Cina è un passo in avanti coraggioso per preparare un percorso diplomatico e di pace in U… - sandrogozi : ?? Domani mattina sarò ospite di @24Mattino su @Radio24_news per parlare di #Macron, #Cina e percorso diplomatico e… - askanews_ita : La #Cina: sosteniamo l’#Europa nel promuovere i negoziati per la pace in #Ucraina - andreasimari : RT @Agenzia_Ansa: 'La Cina sostiene l'Unione Europea nel riavvio dei colloqui di pace per l'Ucraina, tenendo conto delle legittime preoccup… -