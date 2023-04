Ucraina | Kiev | “Putin non è andato nei territori occupati | era un sosia”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La denuncia: "Era tutta una messa in scena" La visita di Vladimirneiinera tutta una messa in scena ed è stata compiuta da undel presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale, Oleksiy Danilov, sottolineando che il veroincontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. “Prima di tutto non c’era nessun. Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era, ma un suo, ne ha più di uno”, ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda.è ormai un uomo “spaventato”, ha detto, ricordando che gli ...

