Ucraina, Kiev prepara piani offensiva. Da Usa nuovi aiuti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gli Stati Uniti hanno deciso un nuovo pacchetto di aiuti militari per 325 milioni di dollari. Kiev: "Controffensiva non sarà annunciata" Gli Stati Uniti hanno deciso un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per 325 milioni di dollari. L'annuncio è arrivato dal segretario di Stato Antony Blinken, spiegando che sono previsti "più munizioni per gli Himars, proiettili d'artiglieria, razzi anti tank, armi leggere e veicoli per la logistica". Ieri Kiev ha comunicato l'arrivo dei Patriot. "Il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati ??in Ucraina" ha reso noto su Twitter il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando Olanda, Germania e Stati Uniti.

