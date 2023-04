Ucraina, i servizi di Kiev: “Putin non è andato nei territori occupati, era un sosia. Incontra solo persone che hanno trascorso la quarantena” (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ di oggi la notizia del presidente Putin, in visita alle truppe russe ‘sul fronte’ dei territori occupati in Ucraina, riportata da tutti i media occidentali. Tuttavia, nel pomeriggio, intervistato in merito, Oleksiy Danilov, Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale Ucraina, ha tenuto a rimarcare che si sarebbe trattato di una messa in scena, girata con l’avallo di un sosia del presidente russo perché, come noto, Putin è solito Incontrare fisicamente soltanto persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. Gli 007 di Kiev: “Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ di oggi la notizia del presidente, in visita alle truppe russe ‘sul fronte’ deiin, riportata da tutti i media occidentali. Tuttavia, nel pomeriggio, intervistato in merito, Oleksiy Danilov, Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale, ha tenuto a rimarcare che si sarebbe trattato di una messa in scena, girata con l’avallo di undel presidente russo perché, come noto,è solitore fisicamente soltantocheun periodo di. Gli 007 di: “Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in. Lì non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Positivo scambio di vedute con il Commissario europeo al Mercato Interno e ai Servizi @ThierryBreton. Abbiamo parla… - AhmetDagli51 : RT @GiorgiaMeloni: Positivo scambio di vedute con il Commissario europeo al Mercato Interno e ai Servizi @ThierryBreton. Abbiamo parlato de… - mstaff_10 : @Bayanov74 Shell quanto ci ha messo a chiudere tutti i servizi in Ucraina? - stefanoangeli50 : @1987BlackSaMash @Proteus1951 @putino Limes è sempre quella che smentiva a Febbraio 2020 i servizi segreti american… - ANTIUE6 : @CottarelliCPI Per voi non ci sarebbero confini in UE, salvo arroccarsi in Spagna e Francia per non far entrare CLA… -