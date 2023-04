Ucraina: ex deputato Kiev ucciso al fronte (Di mercoledì 19 aprile 2023) Kiev, 19 apr. (Adnkronos) - L'ex deputato ucraino Oleh Barna, numero due del Partito del popolo, è stato ucciso al fronte nel giorno prima del suo 56esimo compleanno in scontri con le forze armate russe. Lo ha detto Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce delle forze di difesa ucraine di Tavriisk, citato dal Kiev Independent. ''Avrà sempre 55 anni'', ha affermato Dmytrashkivskyi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) - L'exucraino Oleh Barna, numero due del Partito del popolo, è statoalnel giorno prima del suo 56esimo compleanno in scontri con le forze armate russe. Lo ha detto Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce delle forze di difesa ucraine di Tavriisk, citato dalIndependent. ''Avrà sempre 55 anni'', ha affermato Dmytrashkivskyi.

