Uccisa Rosa Gigante, la madre di Donato De Caprio, salumiere star di Tik Tok

Ieri, martedì 18 aprile 2023, è stata aggredita e Uccisa Rosa Gigante, 72enne residente a Pianura di Napoli e madre del noto tiktoker Donato De Caprio. Colpita da un corpo contundente, probabilmente un martello, la donna è stata ritrovata senza vita nella sua casa. Per l'omicidio di Gigante è stata fermata, su disposizione del Pm, Stefania Rusolillo, 47 anni, vicina di casa della vittima. Il primo ad arrivare sul posto è stato il figlio della vittima, Donato De Caprio, food influencer e salumiere di Pignasecca, seguito da milioni di follower su TikTok per i suoi panini, confezionati e venduti al pubblico con lo slogan: "Con mollica o senza?". La dinamica dell'omicidio è ancora da chiarire ma, secondo le ricostruzioni ...

