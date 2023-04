Uccisa la mamma del celebre salumiere Donato De Caprio | arrestata la vicina di casa La confessione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : «Colpita a martellate, con un cavo intorno al collo e bruciata». Così è stata uccisa la mamma del salumiere star - ciropellegrino : Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - VesuvioLive : Martellate, cavo al collo e fiamme: come è stata uccisa la mamma di De Caprio - Marco02839896 : RT @Libero_official: La Procura di #Napoli ha fermato Stefania Russolillo, vicina di casa di #RosaGigante. La vittima è la mamma del salumi… - domenicosabell1 : Donato De Caprio, la mamma del tiktoker uccisa a martellate dalla vicina di casa: «Mi spiava, era una iena, mi ruba… -

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo una donna, Stefania Russolillo, 47 anni, ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne trovata senza vita nella sua casa nel ...Movente legato a piccoli dispetti, Procura ha disposto ...Donato De Caprio, laa Napoli dopo una lite: fermata una vicina. 'Colpita in testa con un martello' Il figlio è un tiktoker Le sirene delle Volanti della polizia squarciano il silenzio ...

La mamma del TikToker uccisa in casa: la vicina di casa e la confessione piena di "Non ricordo" RaiNews

La 47enne Stefania Russolillo è la prima sospettata per l'omicidio di Rosa Gigante, la mamma di Donato De Caprio ...