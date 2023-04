Uccisa la madre di Donato De Caprio | fermata una donna La salumeria del tiktoker chiusa per lutto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Con mollica o senza resterà chiuso per. Ci rivediamo giovedì”. Questo è il messaggio lasciato sui social dallacheDeha aperto a NAPOLI, nella Pignasecca, dopo l’omicidio della, Rosa Gigante, avvenuto ieri nel quartiere di Pianura. Deè un seguitissimo, per lui oltre 3 i milioni di follower sui social. La squadra mobile di Napoli, intanto, a seguito di un interrogatorio, ha notificato alla 47enne Stefania Russolillo, vicina di casa della vittima e gravemente indiziata dell’omicidio, il provvedimento di fermo emesso dalla Procura. Gigante sarebbe stataal culmine di una lite. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere D… - Agenzia_Ansa : Fermata una vicina di casa per la morte a Napoli della madre del food influencer Donato 'con o senza mollica'. Sul… - fcolarieti : Omicidio a Pianura, donna uccisa a martellate e poi data alle fiamme. Era la madre del salumiere star di TikTok Don… - adenochrome13 : Morta uccisa la madre di #conmollicaosenza #DonatoDeCaprio. Ci ricorda, tutto questo, di come Napoli sia la solita… - xHappinesstan : RT @fanpage: ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere Donato De Ca… -

Qualche timida ammissione insieme a dei 'non ricordo'. Sarebbe questo il tenore dell'interrogatorio ai danni della 47enne fermata per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72ennedel noto salumiere tiktoker Donato De Caprio. I primi dettagli filtrati e di cui ha dato con l'Ansa, del colloquio avuto dalla donna con gli uomini della Squadra mobile e con il sostituto ...C'è una svolta nella morte di Rosa Gigante ,del noto salumiere - TikToker Donato De Caprio . Proprio in queste ore ha reso una parziale confessione, seguita da una serie di 'non ricordo', Stefania Russolillo . A lei, 47enne vicina di casa ...... oggi negozio chiuso Tanti gli attestati di solidarietà e le espressioni di cordoglio sui social all'indirizzo di Donato De Caprio, colpito ieri dalla tragedia dellain casa al termine ...

Uccisa la madre di Donato De Caprio, il tiktoker di "Con mollica o senza" la Repubblica

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Le liti tra vicini, l’accusa di aver rubato la posta, l’orribile omicidio per futili motivi: ecco gli elementi di indagine ...