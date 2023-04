Uccisa la madre del salumiere star dei social, arrestata una vicina di casa (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - C'è un arresto per l'omicidio di Rosa Gigante, la donna di 73 anni, trovata morta nel quartiere napoletano di Pianura e madre di Donato De Caprio, star di TikTok, il salumiere della Pignasecca che ha coniato il motto "con mollica o senza" mentre prepara panini. La polizia ha eseguito un decreto di fermo di pm nei confronti di Stefania Russolillo, 47 anni, vicina di casa della 73enne. Il cadavere dell'anziana era stato trovato questo pomeriggio in via vicinale Santaniello . Sul corpo sono stati rinvenuti i segni di un'aggressione e le tracce di un principio di combustione. Secondo le indagini, la donna fermata avrebbe aggredito e poi ucciso l'anziana dopo una lite nata per futili motivi. Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - C'è un arresto per l'omicidio di Rosa Gigante, la donna di 73 anni, trovata morta nel quartiere napoletano di Pianura edi Donato De Caprio,di TikTok, ildella Pignasecca che ha coniato il motto "con mollica o senza" mentre prepara panini. La polizia ha eseguito un decreto di fermo di pm nei confronti di Stefania Russolillo, 47 anni,di casa della 73enne. Il cadavere dell'anziana era stato trovato questo pomeriggio in viale Santaniello . Sul corpo sono stati rinvenuti i segni di un'aggressione e le tracce di un principio di combustione. Secondo le indagini, la donna fermata avrebbe aggredito e poi ucciso l'anziana dopo una lite nata per futili motivi.

