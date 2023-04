Uccisa la madre del salumiere di TikTok Donato De Caprio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pomeriggio di sangue a Pianura: la madre di Donato De Caprio, salumiere divenuto famoso su TikTok, è stata Uccisa all’interno del suo appartamento nel quartiere alla periferia occidentale di Napoli. La vittima, identificata come Rosa Gigante, pare sia stata assassinata da una vicina di casa, fermata dalla polizia poco dopo la scoperta del delitto. Alla base dell’omicidio, ci sarebbero futili motivi. Aveva 73 anni Rosa Gigante: la donna è stata assassinata nel pomeriggio di martedì 18 aprile a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, mentre si trovava nella sua abitazione sita in via Vicinale Sant’Aniello. Stando a quanto appreso da fonti qualificate da Fanpage.it, la vittima è stata identificata come la madre di Donato De ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pomeriggio di sangue a Pianura: ladiDedivenuto famoso su, è stataall’interno del suo appartamento nel quartiere alla periferia occidentale di Napoli. La vittima, identificata come Rosa Gigante, pare sia stata assassinata da una vicina di casa, fermata dalla polizia poco dopo la scoperta del delitto. Alla base dell’omicidio, ci sarebbero futili motivi. Aveva 73 anni Rosa Gigante: la donna è stata assassinata nel pomeriggio di martedì 18 aprile a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, mentre si trovava nella sua abitazione sita in via Vicinale Sant’Aniello. Stando a quanto appreso da fonti qualificate da Fanpage.it, la vittima è stata identificata come ladiDe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere D… - Agenzia_Ansa : Fermata una vicina di casa per la morte a Napoli della madre del food influencer Donato 'con o senza mollica'. Sul… - Rolfi39 : RT @fanpage: Almeno 20 coltellate, in particolare sul viso e sull’avambraccio. Sono questi i primi risultati dell’autopsia della 35enne Sar… - Rolfi39 : RT @repubblica: Napoli, uccisa in casa la madre di Donato De Caprio, il TikToker dei panini 'con mollica o senza'. Caccia all'assassino ht… - pattydatorino : @CucchiRiccardo @Giorgia Anche la madre del ragazzo ucciso, amava il suo cucciolo adulto. C’è differenza nell’esser… -