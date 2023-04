Twitter dice prima di garantire la libertà di parola, poi introduce l’etichetta di moderazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo etichette per i media finanziati dallo Stato. Nonostante Elon Musk abbia promesso e garantito la libertà di parola sopra ogni cosa – arrivando a licenziare tutte le persone che si occupavano di moderazione alla fine dello scorso anno, come ci aveva raccontato la ex dipendente Melissa Ingle -, l’ultima news in fatto di moderazione Twitter è che verranno introdotte delle etichette apposite per chiarire i motivi legati alla limitazione della visibilità di un tweet. E se non è moderazione questa… Questa idea era stata esposta dallo stesso Musk già all’inizio dello scorso dicembre (in un suo tweet si legge: «Twitter sta lavorando a un aggiornamento software che mostrerà il vero stato del tuo account, così saprai chiaramente se sei stato bannato, il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo etichette per i media finanziati dallo Stato. Nonostante Elon Musk abbia promesso e garantito ladisopra ogni cosa – arrivando a licenziare tutte le persone che si occupavano dialla fine dello scorso anno, come ci aveva raccontato la ex dipendente Melissa Ingle -, l’ultima news in fatto diè che verranno introdotte delle etichette apposite per chiarire i motivi legati alla limitazione della visibilità di un tweet. E se non èquesta… Questa idea era stata esposta dallo stesso Musk già all’inizio dello scorsombre (in un suo tweet si legge: «sta lavorando a un aggiornamento software che mostrerà il vero stato del tuo account, così saprai chiaramente se sei stato bannato, il ...

