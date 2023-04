Twilight: la serie tv tratta dai romanzi di Stephenie Meyer è in lavorazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) La saga di Twilight sta per tornare sugli schermi con una serie tv tratta dai romanzi di Stephenie Meyer che è attualmente in lavorazione presso Lionsgate Television. Per il momento non si hanno dettagli sul network che opzionerà la serie, ma sappiamo che l’autrice della fortunata saga letteraria, dalla quale sono stati tratti i film con Robert Pattinson e Kristen Stewart sarà coinvolta nel nuovo progetto. The Hollywood Reporter spiega infatti che Stephenie Meyer avrà un ruolo di rilievo nella realizzazione delle nuova serie, così come Wyck Godfrey e Erik Feig saranno produttori esecutivi del progetto. Godfrey, con la sua Temple Hill, ha prodotto tutti i cinque film che la Summit Entertainment di Feig ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 19 aprile 2023) La saga dista per tornare sugli schermi con unatvdaidiche è attualmente inpresso Lionsgate Television. Per il momento non si hanno dettagli sul network che opzionerà la, ma sappiamo che l’autrice della fortunata saga letteraria, dalla quale sono stati tratti i film con Robert Pattinson e Kristen Stewart sarà coinvolta nel nuovo progetto. The Hollywood Reporter spiega infatti cheavrà un ruolo di rilievo nella realizzazione delle nuova, così come Wyck Godfrey e Erik Feig saranno produttori esecutivi del progetto. Godfrey, con la sua Temple Hill, ha prodotto tutti i cinque film che la Summit Entertainment di Feig ...

