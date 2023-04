Tuttosport – orario udienza Coni e cosa succede in diretta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 14:15:08 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: ROMA – L’attesa sta per finire: alle 14:30 si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport presso ilal fine di valutare il ricorso presentato dalla Juventus. Il club bianconero, infatti, lo scorso gennaio, ha chiesto la revisione del giudizio emesso dalla Corte d’Appello della Figc contro i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. La sentenza dovrebbe arrivare in serata o, al più, nella giornata di domani: sul nostro sito sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in. 13:10 Plusvalenze, Juve al Collegio di Garanzia: nove buoni motivi per crederci A partire da martedì alle 14.30 si discuteranno i ricorsi contro il -15 e le inibizioni dei dirigenti. Le memorie difensive sostengono l’illegittimità della ...

Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza Coni e cosa succede in diretta Tuttosport

