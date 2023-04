Tutto è pronto per il match decisivo di Inter-Benfica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quelli che ci aspettano sono 90 minuti di pura emozione sportiva. Inter-Benfica, alle 21 di stasera, decreterà ufficialmente quale tra la formazione nerazzurra e quella portoghese incontrerà il neo-qualificato Milan nella semifinale di Champions League 2022/2023. I ragazzi di Inzaghi - nonostante il fine settimana di campionato da dimenticare, segnato dalla sconfitta in casa contro il Monza - hanno l'obiettivo lì, a portata di mano, seppur ancora Tutto da confermare: al fischio d'inizio, infatti, sono pronti a scendere in campo forti dei due gol di vantaggio messi a segno nell'andata della settimana scorsa, quando le reti di Barella al 51' e di Lukaku su rigore all'82' hanno portato il tabellone sullo 0-2. Ben due punti di vantaggio, dunque: in questo modo sia una vittoria sia un pareggio sia una sconfitta con un gol di scarto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quelli che ci aspettano sono 90 minuti di pura emozione sportiva., alle 21 di stasera, decreterà ufficialmente quale tra la formazione nerazzurra e quella portoghese incontrerà il neo-qualificato Milan nella semifinale di Champions League 2022/2023. I ragazzi di Inzaghi - nonostante il fine settimana di campionato da dimenticare, segnato dalla sconfitta in casa contro il Monza - hanno l'obiettivo lì, a portata di mano, seppur ancorada confermare: al fischio d'inizio, infatti, sono pronti a scendere in campo forti dei due gol di vantaggio messi a segno nell'andata della settimana scorsa, quando le reti di Barella al 51' e di Lukaku su rigore all'82' hanno portato il tabellone sullo 0-2. Ben due punti di vantaggio, dunque: in questo modo sia una vittoria sia un pareggio sia una sconfitta con un gol di scarto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ????? Match Preview ????? Tutto pronto per l'ultimo atto: leggi la nostra anteprima di #NapoliMilan! #SempreMilan #UCL - RealPiccinini : Quasi tutto pronto ?? #InterBenfica #ChampionsLeague @PrimeVideoIT - dottorbarbieri : ????? NUOVO SBARCO IN CORSO A CATANIA: 700 IMMIGRATI Nel porto di Catania l'imbarcazione con circa 700 migranti al… - joonmamoon1 : Spero che tutte le persone che soffrono possano trovare sempre la forza di chiedere aiuto. Non siete mai sole, c'è… - ParmeshSriv : RT @RealPiccinini: Quasi tutto pronto ?? #InterBenfica #ChampionsLeague @PrimeVideoIT -