"Tutti parlano del 41 bis, anche nelle scuole". Per il suo legale Cospito ha raggiunto gli obbiettivi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - “Una sconfitta? No, una vittoria: abbiamo raggiunto grandi obbiettivi”. Per l'avvocato Flavio Rossi Albertini pendolare da mesi su e giù da Roma per visitare Alfredo Cospito in carcere o in ospedale a Milano, la fine dello sciopero della fame rappresenta tutt'altro che una resa. Stavolta fuori dall'ospedale San Paolo ci sono solo due giornalisti e una camionetta della Polizia a segnalare la presenza sua e del suo assistito al 41 bis nel reparto di medicina penitenziaria. “La nostra vittoria sta nelle decine di giornalisti visti qua fuori, che hanno diffuso il contenuto della sua lotta, assieme a giuristi e intellettuali che hanno fatto petizioni, e poi che mi chiamino nelle scuole per parlare di 41 bis. Prima era un tema che riguardava una minoranza della popolazione, ora in tanti è cresciuta ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - “Una sconfitta? No, una vittoria: abbiamograndi obbiettivi”. Per l'avvocato Flavio Rossi Albertini pendolare da mesi su e giù da Roma per visitare Alfredoin carcere o in ospedale a Milano, la fine dello sciopero della fame rappresenta tutt'altro che una resa. Stavolta fuori dall'ospedale San Paolo ci sono solo due giornalisti e una camionetta della Polizia a segnalare la presenza sua e del suo assistito al 41 bis nel reparto di medicina penitenziaria. “La nostra vittoria stadecine di giornalisti visti qua fuori, che hanno diffuso il contenuto della sua lotta, assieme a giuristi e intellettuali che hanno fatto petizioni, e poi che mi chiaminoper parlare di 41 bis. Prima era un tema che riguardava una minoranza della popolazione, ora in tanti è cresciuta ...

