Tutti i documentari incentrati su artisti che alla fine ci parlano soprattutto di mental health

Parlare pubblicamente della propria salute mentale resta, per alcuni versi, ancora un tabù. C'è in molte persone una sorta di sentimento di vergogna nell'ammettere di avere bisogno di aiuto perché qualcosa non sta andando nel verso giusto e soprattutto nel dichiarare di aver fatto uso di farmaci sotto il controllo di un medico per poter migliorare la propria condizione psicofisica. È così da sempre, come se le patologie mentali fossero uno stigma e non soltanto malattie che, come tante altre, possono colpire un individuo ed essere curate. Negli ultimi anni, a sdoganare il tema mental health ci hanno pensato anche diverse star internazionali che, dando un buon esempio, non hanno avuto alcun problema a raccontare le proprie esperienze e le proprie fragilità. Lo hanno fatto durante interviste rilasciate a ...

