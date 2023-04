“Tutta una messa in scena”. Cosa non torna sul viaggio di Putin: era un sosia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina era Tutta una messa in scena ed è stata compiuta da un sosia del presidente russo. La certezza è arrivata dal Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, che ha sottolineato che il vero Putin incontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. «Prima di tutto non c'era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c'era Putin, ma un suo sosia, ne ha più di uno», ha spiegato Danilov citato da Ukrainska Pravda. Putin è ormai un uomo «spaventato», ha detto ancora, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La visita di Vladimirnei territori occupati in Ucraina eraunained è stata compiuta da undel presidente russo. La certezza è arrivata dal Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, che ha sottolineato che il veroincontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. «Prima di tutto non c'era nessun. Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c'era, ma un suo, ne ha più di uno», ha spiegato Danilov citato da Ukrainska Pravda.è ormai un uomo «spaventato», ha detto ancora, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a @SPatuanelli, nuovo capogruppo del @M5S_Senato. Per me, per i nostri parlamentari e per tut… - frankgabbani : ad avere speranza e a credere in noi stessi. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una c… - elenabonetti : Congratulazioni a Alberto Felice De Toni, eletto sindaco di #Udine. È poi davvero una bella notizia l’elezione di A… - Riiichhh : #InterBenfica 2-1 ?? NERAZZURRI DI NUOVO IN VANTAGGIO???? Cross al centro di Dimarco e Lautaro Martinez non perdona… - AloisioM5S : Ci ha lasciati ieri Mauro Giancaspro, storico e vulcanico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli che ha con… -