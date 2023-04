Turismo, viaggi in aumento nel 2022 ma non ancora come nel pre - Covid (Di mercoledì 19 aprile 2023) commenta I dati Istat sul Turismo rivelano che nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila. Si tratta di un aumento rispetto al 2021 (+31,6%) anche se restano lontani i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) commenta I dati Istat sulrivelano che neldei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila. Si tratta di unrispetto al 2021 (+31,6%) anche se restano lontani i ...

