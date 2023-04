Turchia: Erdogan, 'Putin in collegamento video a cerimonia combustibile centrale Akkuyu' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ankara, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà tramite un collegamento video alla cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia, il 27 aprile. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla televisione TRT. "La cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu si svolgerà il 27 aprile. Una volta consegnato il combustibile, l'impianto acquisirà lo status di impianto nucleare. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente russo Vladimir Putin tramite collegamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ankara, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirparteciperà tramite unalladi consegna delnucleare allanucleare di, in, il 27 aprile. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyipalla televisione TRT. "Ladi consegna delnucleare allanucleare disi svolgerà il 27 aprile. Una volta consegnato il, l'impianto acquisirà lo status di impianto nucleare. Allaparteciperà anche il presidente russo Vladimirtramite...

