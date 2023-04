Tunisia: l'Ue lavora per un sostanzioso pacchetto di aiuti (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Commissione Europea sta lavorando a un sostanzioso pacchetto di assistenza macro - finanziaria alla Tunisia, complementare all'accordo con il Fmi. Lo delinea un 'non paper' preparato in vista del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Commissione Europea stando a undi assistenza macro - finanziaria alla, complementare all'accordo con il Fmi. Lo delinea un 'non paper' preparato in vista del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Tunisia: l'Ue lavora per un sostanzioso pacchetto di aiuti - Così un 'non paper' della Commissione. Complementare a… - exia92 : PS. NON ANDATE IN #TUNISIA SONO PEGGIO DEI LADRI DEL NOSTRO GOVERNO, NOI CI LAMENTIAMO DEI NOSTRI, MA LA' NON HANNO… - gheoniu6 : @GiorgiaMeloni Italia una pattumiera a cielo aperto , problemi irrisolti, invasione a gogò e soldi per armi al coc… - balledelprete : @LBasemi Ma per chi lavora questo? Perché non va in Tunisia a governare? -