Tunisia, l'arresto di Ghannouchi e tutti i rischi per il Paese. Default compreso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rached Ghannouchi, leader del movimento tunisino islamo-conservatore Ennahda, espressione della Fratellanza musulmana e uno dei principali oppositori del presidente Kaïs Saïed, è stato arrestato lo scorso 17 aprile nella sua abitazione di Tunisi. Qualche giorno prima aveva affermato che la Tunisia sarebbe stata minacciata da una guerra civile «se l'Islam politico fosse stato eliminato». Una fonte del ministero degli Interni tunisino ha confermato a France 24 che l'arresto di Ghannouchi è legato a questa incauta dichiarazione. Il vicepresidente di Ennahda Mondher Lounissi ha dichiarato in una conferenza stampa che Ghannouchi era stato portato in una caserma della polizia per essere interrogato e che i suoi avvocati non erano stati autorizzati a partecipare. Ghannouchi, che ha guidato il ...

