Tunisia | Fabiani Icg | “Due ipotesi dietro stretta Saied | non escluso default”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "E' chiaro ed evidente che il presidente non risponde alla pressione internazionale come ci si aspetterebbe che facesse" Cosa sta cercando di fare Kaiscon la nuovacontro l’opposizione tunisina, incurante di tutte le pressioni internazionali perché fermi la deriva autoritaria?. Riccardo, direttore del progetto Nordafrica all’International Crisis Group, prova a rispondere a questa domanda presentando due, una “più benigna”, ed è quella su cui scommette l’Italia, e un’altra che prende in considerazione l’di un, con uno scenario anche “catastrofico”. “E’ chiaro ed evidente chenon risponde alla pressione internazionale come ci si aspetterebbe che facesse – sottolineain un’intervista ...