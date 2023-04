TS – “Rigore di Leao su Lozano impossibile da non vedere!” (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 01:47:11 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: NAPOLI – Il Napoli di Luciano Spalletti saluta la Champions League ai quarti di finale per mano del Milan dopo l’1-1 al Diego Armando Maradona. L’allenatore dei partenopei ha commentato così la partita e l’eliminazione ai microfoni di Mediaset: “Complimenti al Milan per questa qualificazione, hanno giocato due partite capitalizzando il massimo, è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando c’è da accelerare e quando c’è da difendere con tutta la squadra, ma voglio fare i complimenti anche ai miei. Abbiamo condotto una Champions League di grande livello. Anche stasera una grandissima partita, poi abbiamo pagato un po’ di ingenuità e inesperienza dei momenti della partita. Arrivati con diversi giocatori con il fiato un pochettino corto dopo lo stop nazionali, lo stesso Osimhen è ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 01:47:11 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: NAPOLI – Il Napoli di Luciano Spalletti saluta la Champions League ai quarti di finale per mano del Milan dopo l’1-1 al Diego Armando Maradona. L’allenatore dei partenopei ha commentato così la partita e l’eliminazione ai microfoni di Mediaset: “Complimenti al Milan per questa qualificazione, hanno giocato due partite capitalizzando il massimo, è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando c’è da accelerare e quando c’è da difendere con tutta la squadra, ma voglio fare i complimenti anche ai miei. Abbiamo condotto una Champions League di grande livello. Anche stasera una grandissima partita, poi abbiamo pagato un po’ di ingenuità e inesperienza dei momenti della partita. Arrivati con diversi giocatori con il fiato un pochettino corto dopo lo stop nazionali, lo stesso Osimhen è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - anperillo : ?? Immagino polemiche infinite per il rigore non concesso ??#NapoliMilan #Napoli #ChampionsLeague #Lozano #Leao - annatrieste : Leao su Lozano è 1000 volte rigore fratè - FreemasonSRoma : SU @LOZANO VI FU RIGORE COPIA DI QUELLO DATO SU @LEAO. COL CRIMINALE @MASSIMODORIS DI @MEDIOLANUM (CHE CORROMPE GLI… - merluzzofritto : RT @AndreaTiberio7: Se questo non è rigore, non capite nulla di calcio. Leao tocca prima il piede d’appoggio di Lozano, poi anche il pallo… -