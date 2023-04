Trullo – Tre auto coinvolte in un incidente stradale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) – Carambola di trein unavvenuto ieri pomeriggio al. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La polizia di Roma Capitale è intervenuta sul posto. La peggio l’ha avuta la donna di 47 anni alla guida di una Dacia che nell’urto si è rovesciata. I vigili del fuoco l’hanno estratta illesa dall’che si era rovesciata intrappolandola. In conseguenza dell’, via delè stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi scientifici e la messa in sicurezza della strada.

Una carambola senza feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio alle auto coinvolte, con una delle vetture che in seguito all'urto si è ribaltata. L'intervento di polizia locale di Roma Capitale, 118 e vigili del fuoco all'altezza del civico 34 di via

Coinvolti tre veicoli, donna di 47enne estratta dal veicolo dai Vigili del Fuoco. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi