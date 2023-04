Truffa alla Regione Lazio per la fornitura di mascherine: sequestro da 14 milioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Disposto da parte della Guardia di Finanza di Roma il sequestro preventivo di beni per un valore che si attesta intorno ai 14 milioni di euro. A finire nel mirino dei controlli attuati dalle Fiamme Gialle sette persone fisiche e due società. Il contesto nel quale si sono svolti i reati – ipotizzati al momento gli illeciti di Truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, antiriciclaggio e riciclaggio – è quello delle prime fasi dell’emergenza sanitaria di Covid-19. A seguire il dettaglio delle operazioni della Finanza. Maxi sequestro della Finanza per oltre 7 milioni di euro: blitz a Pomezia, Roma e Latina L’ingente sequestro della Finanza e i reati ipotizzati Su delega dell’Ufficio di Procura di Roma, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Disposto da parte della Guardia di Finanza di Roma ilpreventivo di beni per un valore che si attesta intorno ai 14di euro. A finire nel mirino dei controlli attuati dalle Fiamme Gialle sette persone fisiche e due società. Il contesto nel quale si sono svolti i reati – ipotizzati al momento gli illeciti diaggravata, frode nelle pubbliche forniture, antiriciclaggio e riciclaggio – è quello delle prime fasi dell’emergenza sanitaria di Covid-19. A seguire il dettaglio delle operazioni della Finanza. Maxidella Finanza per oltre 7di euro: blitz a Pomezia, Roma e Latina L’ingentedella Finanza e i reati ipotizzati Su delega dell’Ufficio di Procura di Roma, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonolucadini : Una notizia per chi ancora crede alla panzana trumpiana delle elezioni rubate da Biden: pur di evitare di andare a… - LaVeritaWeb : Dopo gli insulti dell’Ingegnere alla premier, interrogazione parlamentare al ministro Nordio sui ritardi nell’indag… - CorriereCitta : Truffa alla Regione Lazio per la fornitura di mascherine: sequestro da 14 milioni - Delpinsky21 : @FrancescaCphoto @capuanogio Sì, l'@Inter in B per la truffa del passaporto falso di #Recoba fatto fare in Argentin… - CorriereAdriati : «Suo nipote ha bisogno di 6mila euro». La truffa alla nonnina di 92 anni sventata dai carabinieri a Macerata, arres… -