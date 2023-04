Trovi lavoro anche senza nessuna esperienza: utilizza questi 3 trucchi infallibili (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi l’ha detto che trovare un lavoro senza esperienza sia una mission impossible? Ecco poche ma fondamentali dritte per aggirare l'”ostacolo”. AAA cercasi giovane con esperienza. È il tipico annuncio di lavoro che capita di leggere in Rete e sui giornali, e ha un po’ il sapore della beffa: se un ragazzo o una ragazza non ha la possibilità di farsi le ossa da nessuna parte, dove mai potrà acquisire quell’esperienza indicata come condizione imprescindibile, senza invecchiare nel frattempo? “Chi si accontenta gode” è una massima di cui i giovani in cerca di un primo lavoro dovrebbero far tesoro. (Pixabay – Ilovetrading.it)La risposta sta nell’accettazione di qualche piccolo compromesso. “Chi si accontenta gode”, recita un vecchio adagio, ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi l’ha detto che trovare unsia una mission impossible? Ecco poche ma fondamentali dritte per aggirare l'”ostacolo”. AAA cercasi giovane con. È il tipico annuncio diche capita di leggere in Rete e sui giornali, e ha un po’ il sapore della beffa: se un ragazzo o una ragazza non ha la possibilità di farsi le ossa daparte, dove mai potrà acquisire quell’indicata come condizione imprescindibile,invecchiare nel frattempo? “Chi si accontenta gode” è una massima di cui i giovani in cerca di un primodovrebbero far tesoro. (Pixabay – Ilovetrading.it)La risposta sta nell’accettazione di qualche piccolo compromesso. “Chi si accontenta gode”, recita un vecchio adagio, ...

