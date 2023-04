Trota super soffice all’arancia: niente burro e solo con albumi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Trota super soffice all’arancia: Senza burro e solo con albumi A pranzo ci siamo concessi un bel piatto di spaghetti alla carbonara e ci sono rimasti una montagna di albumi? Non buttiamoli, utilizziamoli per fare un leggerissimo dolce al profumo d’arancia, così salveremo i poveri albumi dalla pattumiera e avremo la colazione pronta per il giorno dopo. Il tutto ci prenderà solo una decina di minuti per la preparazione, il resto lo farà il forno. Trota super soffice all’arancia: ingredienti 250 grammi di albumi, 150 grammi di farina, 100 grammi di fecola di patate, 150 grammi di zucchero di canna, 80 ml di olio di semi, 50 ml di succo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 19 aprile 2023): SenzaconA pranzo ci siamo concessi un bel piatto di spaghetti alla carbonara e ci sono rimasti una montagna di? Non buttiamoli, utilizziamoli per fare un leggerissimo dolce al profumo d’arancia, così salveremo i poveridalla pattumiera e avremo la colazione pronta per il giorno dopo. Il tutto ci prenderàuna decina di minuti per la preparazione, il resto lo farà il forno.: ingredienti 250 grammi di, 150 grammi di farina, 100 grammi di fecola di patate, 150 grammi di zucchero di canna, 80 ml di olio di semi, 50 ml di succo ...

