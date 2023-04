«Troppi studenti non pagano il bus: l’evasione al 20%» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ALLARME. Per Arriva il fenomeno non è mai stato così alto. Appello alle famiglie e ai ragazzi: senza il contributo di tutti il servizio non si regge da solo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ALLARME. Per Arriva il fenomeno non è mai stato così alto. Appello alle famiglie e ai ragazzi: senza il contributo di tutti il servizio non si regge da solo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Per Arriva il fenomeno non è mai stato così alto. Appello alle famiglie e ai ragazzi: senza il contributo di tutti… - Hala_Lex : @SpearBini_0811 Se solo non ci fossero troppi studenti e lezioni ?? l'altro giorno ho visto anche una stay e un'altr… - Nunu82788242 : L’ Ansa scrive: «Troppe crisi d’ansia tra gli studenti dopo le interrogazioni o i compiti, troppi pianti dopo una c… - PirandellaG : @repubblica Cari studenti siete troppi giovani per capire che dal 68 in poi con l invenzione del 6 e 18 politico la… - ReboraFulvio : @lara93 @DiegoFusaro Le aule delle scuole pubbliche devono servire per l'istruzione, anche al pomeriggio sarebbe ne… -