Tris di sfortuna per gli azzurri | Politano | Mario Rui e Rrahmani in infermeria

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una serata amara per il Napoli di Luciano Spalletti costretto a fare i conti con una serie di infortuni durante la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions con il Milan. Una serata amara per il Napoli di Luciano Spalletti che esce dalla Champions League per mano di un Milan ben composto e forte del risultato d’andata a San Siro. Peccato per gliche si trovano a dover fare i conti anche con undi infortuni: MatteoRui sono stati costretti rispettivamente a uscire nel primo tempo per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro, mentreha subito un trauma contusivo al piede destro prima di uscire alla fine della partita. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.