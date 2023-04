Trentunesima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Trentunesima giornata Serie A 2022/2023 in programma tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile 2023. Trentunesima giornata Serie A 2022/2023: GLI ARBITRI DESIGNATI ATALANTA-ROMA: lunedì 24/04 h. 20.45 Arbitro: Irrati Assistenti: Bindoni-Galetto Iv uomo: Volpi Var: Abisso Avar: Aureliano EMPOLI-INTER: domenica 23/04 h. 12.30 Arbitro: Marinelli Assistenti: Rossi C.-Di Gioia Iv uomo: Feliciani Var: Banti Avar: Manganiello HELLAS VERONA-BOLOGNA: venerdì 21/04 h. 20.45 rbitro: Mariani Assistenti: Lo Cicero-Vincenzi Iv ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile: GLI ARBITRI DESIGNATI ATALANTA-ROMA: lunedì 24/04 h. 20.45 Arbitro: Irrati Assistenti: Bindoni-Galetto Iv uomo: Volpi Var: Abisso Avar: Aureliano EMPOLI-INTER: domenica 23/04 h. 12.30 Arbitro: Marinelli Assistenti: Rossi C.-Di Gioia Iv uomo: Feliciani Var: Banti Avar: Manganiello HELLAS VERONA-BOLOGNA: venerdì 21/04 h. 20.45 rbitro: Mariani Assistenti: Lo Cicero-Vincenzi Iv ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Serie A - Le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata - - sportli26181512 : Arbitri, Juve-Napoli a Fabbri. Lazio, c'è Ghersini. Irrati per la Roma: Tutte le designazioni della trentunesima gi… - ilRomanistaweb : ?? L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata. La #Roma far… - EmpoliFC : Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di #EmpoliInter, gara valida per la trentunesima giornata di #SerieA in program… - spaziocalcio : #SerieA, gli arbitri per la trentunesima giornata col big match fra #Juventus e #Napoli -

Serie A - Le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V. A. R e A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 23 aprile. H. VERONA " BOLOGNA Venerdì 21/04 h. 20.45 MARIANI LO CICERO " VIVENZI IV: SERRA VAR: DI PAOLO AVAR: ... Serie A, gli arbitri: su Juventus - Napoli scelta che fa discutere Le ultime news Serie A riguardano le designazioni degli arbitri per la 31esima giornata, tra cui spicca la sfida tra Juventus e NapoliSono stati designati gli arbitri della trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Spicca il big match di domenica sera tra Juventus e Napoli che, a sorpresa, il designatore Rocchi ha deciso di ... Arbitri, Juve - Napoli a Fabbri. Lazio, c'è Ghersini. Irrati per la Roma ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentunesima giornata di campionato. Il turno si apre venerdì 21 aprile, con l'anticipo tra Verona e Bologna , diretto da Mariani . Sabato 22 si apre con Salernitana - Sassuolo ( Camplone ) e prosegue ... Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V. A. R e A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 31ªdel Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 23 aprile. H. VERONA " BOLOGNA Venerdì 21/04 h. 20.45 MARIANI LO CICERO " VIVENZI IV: SERRA VAR: DI PAOLO AVAR: ...Le ultime news Serie A riguardano le designazioni degli arbitri per la 31esima, tra cui spicca la sfida tra Juventus e NapoliSono stati designati gli arbitri delladel campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Spicca il big match di domenica sera tra Juventus e Napoli che, a sorpresa, il designatore Rocchi ha deciso di ...ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista delladi campionato. Il turno si apre venerdì 21 aprile, con l'anticipo tra Verona e Bologna , diretto da Mariani . Sabato 22 si apre con Salernitana - Sassuolo ( Camplone ) e prosegue ... Serie A, indisponibili e infortunati per la 31^ giornata Sky Sport Juventus – Napoli: streaming, orario, formazioni e dove vederla in diretta TV Probabili formazioni e dove vedere Juventus - Napoli in diretta TV ed in streaming: ecco tutte le info in merito al big match di Serie A ... Pronostico Verona-Bologna Serie A, quote scommesse e probabili formazioni Pronostico Verona-Bologna Serie A, quote scommesse e probabili formazioni, per questo match di calcio in programma venerdì 21 aprile 2023. Probabili formazioni e dove vedere Juventus - Napoli in diretta TV ed in streaming: ecco tutte le info in merito al big match di Serie A ...Pronostico Verona-Bologna Serie A, quote scommesse e probabili formazioni, per questo match di calcio in programma venerdì 21 aprile 2023.