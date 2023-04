Trento-Piacenza oggi in tv, gara-3 playoff Superlega volley: orario, programma, streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si gioca oggi, mercoledì 19 aprile alle ore 20.30, Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. Avendo vinto piuttosto nettamente le prime due gare, Trento ha la possibilità di chiudere in casa la serie ed accedere alle prime finali scudetto dopo sei anni. Piacenza è invece spalle al muro. In gara-2 si è vista una reazione almeno emotiva di Yuri Romanò, Antoine Brizard e compagni, che hanno però offerto una prestazione troppo discontinua e fallosa per impensierire la solidità dei trentini. L’obiettivo per loro è molto semplice: vincere e mantenere vive le speranze di un’altra pazza rimonta come quella consumata ai danni di Modena al primo turno. Di seguito il programma dettagliato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si gioca, mercoledì 19 aprile alle ore 20.30, Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy-3 della semifinale scudetto dimaschile. Avendo vinto piuttosto nettamente le prime due gare,ha la possibilità di chiudere in casa la serie ed accedere alle prime finali scudetto dopo sei anni.è invece spalle al muro. In-2 si è vista una reazione almeno emotiva di Yuri Romanò, Antoine Brizard e compagni, che hanno però offerto una prestazione troppo discontinua e fallosa per impensierire la solidità dei trentini. L’obiettivo per loro è molto semplice: vincere e mantenere vive le speranze di un’altra pazza rimonta come quella consumata ai danni di Modena al primo turno. Di seguito ildettagliato, ...

