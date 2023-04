Trento-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la terza giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Archiviati i primi due confronti, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per conquistare la vittoria e aggiudicarsi il passaggio del turno. I biancorossi di Massimo Botti vogliono invece un successo per riaprire la serie e tenere vive le speranze. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 Trento-Piacenza delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la terza giornata delledeiScudettodimaschile. Archiviati i primi due confronti, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per conquistare la vittoria e aggiudicarsi il passaggio del turno. I biancorossi di Massimo Botti vogliono invece un successo per riaprire la serie e tenere vive le speranze. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire in-3delle ...

