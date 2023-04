Trento, Fugatti firma il decreto per l'abbattimento dell'orso Mj5 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto con il quale dispone la rimozione, tramite abbattimento, di Mj5, l'orso di 18 anni ritenuto responsabile dell'aggressione di un uomo avvenuta lo scorso 5 marzo in valle di Rabbi. Il decreto dispone l'identificazione genetica dell'esemplare, attraverso cattura preliminare. L'incarico è conferito al Corpo forestale provinciale, con la collaborazione per quanto di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel provvedimento - si apprende - si ripercorre quanto accaduto la mattina del 5 marzo scorso, quando un uomo è stato aggredito da un orso in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidentea Provincia autonoma di, Maurizio, hato uncon il quale dispone la rimozione, tramite, di Mj5, l'di 18 anni ritenuto responsabile'aggressione di un uomo avvenuta lo sc5 marzo in valle di Rabbi. Ildispone l'identificazione genetica'esemplare, attraverso cattura preliminare. L'incarico è conferito al Corpo forestale provinciale, con la collaborazione per quanto di competenza'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel provvedimento - si apprende - si ripercorre quanto accaduto la mattina del 5 marzo sc, quando un uomo è stato aggredito da unin ...

