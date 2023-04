Trentino, i veterinari contro l'abbattimento di Jj4: "Non provocheremo la morte dell'orsa, con Fugatti nessun confronto" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dura presa di posizione dell'Ordine della Provincia autonoma: "Si sollecitano i colleghi di non assumere alcuna iniziativa" che possa causare il decesso dell'animale "per eutanasia". Le critiche al presidente Fugatti: "Contrariamente a quanto lasciato intendere, non vi è stato... Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dura presa di posizione'Ordinea Provincia autonoma: "Si sollecitano i colleghi di non assumere alcuna iniziativa" che possa causare il decesso'animale "per eutanasia". Le critiche al presidente: "Contrariamente a quanto lasciato intendere, non vi è stato...

