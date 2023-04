Trentino, Fugatti vuole uccidere anche un altro orso: firma il decreto per l’abbattimento di Mj5 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo Jj4. Nel mirino del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, finisce anche un altro orso: si tratta di Mj5, ritenuto responsabile del ferimento del 39enne Alessandro Cicolini lo scorso 5 marzo in Val di Rabbi. L’uomo era stato colpito alla testa e un braccio mentre stava passeggiando a circa 1.800 metri di quota con il suo cane. Fugatti ha firmato nel tardo pomeriggio il decreto con il quale dispone la rimozione, tramite abbattimento, di Mj5. Un provvedimento simile a quello emanato nei confronti dell’orsa Jj4, che poi però è stato sospeso dal Tar. Se Jj4 è responsabile della morte del 26enne Andrea Papi lo scorso 5 aprile sui sentieri del monte Peller, ed era stata protagonista di un’altra aggressione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo Jj4. Nel mirino del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, finisceun: si tratta di Mj5, ritenuto responsabile del ferimento del 39enne Alessandro Cicolini lo sc5 marzo in Val di Rabbi. L’uomo era stato colpito alla testa e un braccio mentre stava passeggiando a circa 1.800 metri di quota con il suo cane.hato nel tardo pomeriggio ilcon il quale dispone la rimozione, tramite abbattimento, di Mj5. Un provvedimento simile a quello emanato nei confronti dell’orsa Jj4, che poi però è stato sospeso dal Tar. Se Jj4 è responsabile della morte del 26enne Andrea Papi lo sc5 aprile sui sentieri del monte Peller, ed era stata protagonista di un’altra aggressione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Trentino, i veterinari contro l'eutanasia dell'orsa Jj4: 'Non provocheremo la morte dell'animale, con Fugatti nessu… - Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - lifegate : ?? JJ4, l'orsa che ha attaccato e ucciso Andrea Papi in #Trentino, è stata catturata. Secondo l'ordinanza del presi… - javert64 : RT @repubblica: I veterinari del Trentino contro l'abbattimento di Jj4: 'Non provocheremo la morte dell'orsa, con Fugatti nessun confronto'… - Lucky75602105 : #orsi #trentino #BoicottiamoIlTrentino #Fugatti #jj4 #mj5 non toccate gli orsi. i trentini vogliono solo uccidere,… -