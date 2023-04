Tre mesi fa il Napoli avrebbe eliminato il Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli esce mestamente dalla Champions. Molte le considerazioni che si affollano alla mente. E grande il rischio che il retrogusto amaro dell’esclusione offuschi ingiustamente l’impresa straordinaria compiuta dagli azzurri in un campionato letteralmente stracciato. I 22 punti di vantaggio sul Milan certificano chiaramente che il Napoli è stato in stagione mediamente molto più forte del Milan. Probabilmente , per non dire sicuramente, il Napoli di tre mesi fa avrebbe eliminato il Milan di tre mesi fa. Ma purtroppo il peggior Napoli della stagione si è dovuto giocare il torneo contro il miglior Milan. I rossonerihanno ritrovato un inesorabile contropiede che in tre partite ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilesce mestamente dalla Champions. Molte le considerazioni che si affollano alla mente. E grande il rischio che il retrogusto amaro dell’esclusione offuschi ingiustamente l’impresa straordinaria compiuta dagli azzurri in un campionato letteralmente stracciato. I 22 punti di vantaggio sulcertificano chiaramente che ilè stato in stagione mediamente molto più forte del. Probabilmente , per non dire sicuramente, ildi trefaildi trefa. Ma purtroppo il peggiordella stagione si è dovuto giocare il torneo contro il miglior. I rossonerihanno ritrovato un inesorabile contropiede che in tre partite ha ...

