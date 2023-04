Travaglio a La7: “Lollobrigida su sostituzione etnica e Meloni su lavoro femminile? Impossibile commentare vaccate di questo livello” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Le frasi del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica? Noi ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown soltanto perché fanno i ministri e l’unico risultato è che domani si parlerà ancora di questa ennesima fesseria di Lollobrigida, che è un professionista in materia, e si parlerà meno delle porcate che sta facendo questo governo”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le discusse dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, al congresso nazionale Cisal (“Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Le frasi del ministrosulla? Noi ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown soltanto perché fanno i ministri e l’unico risultato è che domani si parlerà ancora di questa ennesima fesseria di, che è un professionista in materia, e si parlerà meno delle porcate che sta facendogoverno”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le discusse dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, al congresso nazionale Cisal (“Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non ...

