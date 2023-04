Trasferimenti interni all’Azienda ospedaliera universitaria ‘Ruggi’: la Fials chiede chiarezza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fials provinciale chiede chiarezza sugli ultimi Trasferimenti interni all’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il segretario generale della Fials provinciale, Carlo Lopopolo, in una lettera invita ai vertici dell’Azienda, ha portato alla luce le segnalazioni da parte dei lavoratori, in merito a processi presumibilmente poco chiari riguardanti Trasferimenti di personale all’interno del “Ruggi”. “Queste procedure non tengono in considerazione delle istanze regolarmente e precedentemente protocollate. Ad oggi, non riusciamo a comprendere e decifrare la reale funzione del Sitra, considerata come una struttura strettamente correlata al classico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaprovincialesugli ultimi“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il segretario generale dellaprovinciale, Carlo Lopopolo, in una lettera invita ai vertici dell’Azienda, ha portato alla luce le segnalazioni da parte dei lavoratori, in merito a processi presumibilmente poco chiari riguardantidi personale all’interno del “Ruggi”. “Queste procedure non tengono in considerazione delle istanze regolarmente e precedentemente protocollate. Ad oggi, non riusciamo a comprendere e decifrare la reale funzione del Sitra, considerata come una struttura strettamente correlata al classico ...

