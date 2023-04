Tragedia in Italia, neonato trovato morto in culla: la scoperta choc della madre (Di mercoledì 19 aprile 2023) neonato morto culla. Un neonato di 15 giorni è stato trovato morto nella culla. La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma. Le cause del decesso del piccolo sono ancora ignote. Sarà l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso. La salma adesso si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale SS Trinità a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Continua…) Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.8: la zona colpita Leggi anche: Calcio Italiano in lutto: addio allo storico campione di Serie A neonato trovato morto nella culla Oggi dobbiamo darvi una triste notizia di cronaca. Un neonato di soli quindici giorni è stato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023). Undi 15 giorni è statonella. La tragicaè stata fatta dalla mamma. Le cause del decesso del piccolo sono ancora ignote. Sarà l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso. La salma adesso si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale SS Trinità a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Continua…) Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.8: la zona colpita Leggi anche: Calciono in lutto: addio allo storico campione di Serie AnellaOggi dobbiamo darvi una triste notizia di cronaca. Undi soli quindici giorni è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soniapa1970 : RT @collettiva_news: #Roma Anziana muore nell'incendio della sua casa. Usava candele per risparmiare. I sindacati capitolini: 'Una tragedia… - DirittoalFuturo : RT @collettiva_news: #Roma Anziana muore nell'incendio della sua casa. Usava candele per risparmiare. I sindacati capitolini: 'Una tragedia… - Deputatipd : RT @MichelaDiBiase1: Caro ministro Lollobrigida: parlare di sostituzione etnica per la crisi della natalità in Italia è unire la tragedia d… - MichelaDiBiase1 : Caro ministro Lollobrigida: parlare di sostituzione etnica per la crisi della natalità in Italia è unire la tragedi… - ll_Saccente : RT @AdamartArt: '#lamenti'?? nella tragedia greca T?????, thrénoi, era il pianto eseguito dal coro. Poiché 'l'iTalia nun se sape c're'',non… -