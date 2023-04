Tragedia al circo dopo la morte della trapezista che si esibiva insieme al marito in Cina | fatale la caduta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Tragedia al circo: trapezista muore sotto gli occhi del marito - zazoomblog : Tragedia al Circo Cinese: Trapezista muore durante un'esibizione con il marito - LiveSicilia : Tragedia al circo: trapezista manca la presa, vola per diversi metri e muore VIDEO - leggoit : Trapezista cade durante un'esibizione con il marito: tragedia al circo, morta davanti al pubblico. La polemica: «Ne… - Gazzettino : Trapezista cade durante un'esibizione con il marito: tragedia al circo, morta davanti al pubblico -

in unallestito in un villaggio nei pressi della città di Suzhou, nella provincia centrale di Anhui, in Cina : una trapezista è morta durante un'esibizione in coppia con il marito. Cosa ...Il dramma è stato immortalato dagli spettatori, che stavano riprendendo le acrobazie dei due artisti quando si sono ritrovati malauguratamente ad essere testimoni dellaalcinese in un villaggio vicino alla città di Suzhou, nella provincia centrale di Anhui. Una trapezista è morta durante un'esibizione con il marito. La donna, soprannominata Sun, è ...

Trapezista cade durante un'esibizione con il marito: tragedia al circo, morta davanti al pubblico ilmessaggero.it

Una trapezista è morta mentre si esibiva con il marito in un circo in un villaggio vicino alla città di Suzhou in Cina: è esplosa la polemica.La donna, soprannominata Sun, è precipitata nel vuoto mentre si esibiva con il marito. È stata portata in ospedale ma è morta per le ferite ...